لوشيسكو: الترجي فريق قوي ولكننا نُجيد السيطرة على الكرة وجيسوس مدرب كبير

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي.

أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني الروماني لنادي الهلال السعودي جاهزية الزعيم لخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام الترجي الرياضي التونسي .

في بداية المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة الترجي أكد رازفان لوشيسكو أن التاريخ وحده لا يكفي للفوز، وقال أن الحماس والتنظيم مهمين جدًا وليس التاريخ فقط، فنحن أبطال آسيا.

وعن المباراة المقبلة قال : "شاهدنا الترجي ونعرف إنه فريق جيد من الناحية البدنية ويمتلكون خبرة كبيرة جدًا وثقة عالية، ولكن لدنيا أيضًا دافع قوية وفريق كبيرو سنخوض المباراة بمثابة نهائي"

وأكمل رازفان : "شخصيًا الآن نعيش لحظة رائعة وسنخوض مباراة رسمية قوية ولدينا الحافز القوي من أجل الظهور بشكل جيد في مثل هذه المباريات، ولا يوجد خيار سوى الفوز والفريق لديه الإدارة للاستمرار في النجاحات".

وعن المباراة الأولى قال : "هدفنا في الوقت الحاضر هو المباراة المُقبلة التي ستكون طريقنا للمواصلة في البطولة، وبالتأكيد لن نتحدث سوى عن التحضير لمباراة الترجي".

وحول غياب سامي الفرج قال : "هذه الفترة من الموسم كل فريق يُعاني من بعض المشاكل، وأعتقد إنه من المهم أن لا نتحدث عن الغيابات أو أمور سلبية وأتوقع أن تكون المباراة صعبة وكل فريق سيلعب كرة قدم جيدة، فنحن فريق يحب أن يتحكم في سير اللعب".

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بالحديث عن المدربين السابقين للفريق ودورهم في الوصول إلى هذا المونديال العالمي قال : "رامون دياز وجورج جيسوس مدربان رائعين بالتأكيد، وجيسوس واحد من أفضل وأهم المدربين في كرة القدم وصحيح إنه بنى الفريق وعلينا أن نُشيد بجميع المدربين الذي مروا على الفريق وأدوا عملهم".

بالتنقل للحديث عن تواجد تقنية الفيديو قال : "ليس الأمر سهلاً ولكننا نعرض من الأفضل أن يكون هناك تقنية فيديو لإنها تتجنب الأخطاء بشكل واضح وتساهم في أن تكون الأمور عادلة".

بالتحول للحديث عن المنافس، أكد رازفان أن الترجي قوي جدًا بدنيًا ولكن على الجانب الأخر نحن نلعب بطريقتها، ولن نجلس في المنزل ونحن نعرف نتيجة المباراة، سنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز.