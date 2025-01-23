صورة صادمة .. لاعب برشلونة السابق يعرض حالة ساقه بعد إصابته بالرباط الصليبي!

فارق كبير بين الساق السليمة والمصابة

صدمة هائلة تعرض لها بعض المتابعين، فور رؤية آثار تعرض ريكي بوتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

نجم وسط برشلونة السابق تعرض لهذه الإصابة في مطلع ديسمبر الماضي بمواجهة سياتل، والتي تسببت في غيابه عن مباراة فريقه أمام نيويورك ريد بولز، في نهائي المراحل الإقصائية بالدوري الأمريكي الذي فاز به لوس أنجلوس بهدفين مقابل هدف.

وبعد إجراء العملية الجراحية وبدء عملية الاستشفاء، قام بوتش بنشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف شكل ساقه المصابة مقارنة بالساق السليمة.

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وظهرت الساق المُصابة في حالة ضعف شديدة ولم تظهر بها أي كتلة عضلية، وبدت أصغر بكثير من الساق الأخرى التي كانت في صورة طبيعية، مما أثار دهشة وتعاطف المتابعين في نفس الوقت.

ويعتبر صاحب الـ25 من أبرز إنتاجات فرق الشباب في برشلونة السنوات الأخيرة، حيث تم ضمه إلى فريق تحت 16 سنة في يوليو 2014، وشق طريقه إلى الفريق الأول في 2020، ولكنه لم يحصل على فرصته الكاملة ليرحل إلى لوس أنجلوس جالاكسي في صفقة انتقال حر في أغسطس 2022.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأمريكي لعب بوتش 82 مباراة معه، ونجح في تسجيل 29 هدفًا وقام بصناعة 20 بكل البطولات، وحقق معه لقب الدوري الأمريكي لموسم 2023/2024.