لوسيو يعلن اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتدريب

قائد البرازيل السابق علق حذائه بعد بلوغه عامه الـ41

أعلن البرازيلي لوسيو مدافع فريق بايرن ميونخ وإنتر الإيطالي السابق، اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز الـ41 عاماً اليوم الأربعاء.

لوسيو خاض مسيرة كروية حافلة حيث لعب لأندية بايرن ليفركوزن وغريمه ميونخ وإنتر وميلان ويوفنتوس وغيرها من الأندية.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "اليوم هو مناسبة خاصة لي للغاية كلاعب اليوم سأودع العشب الأخضر ولكن ليس بشكل كامل".

ويعتبر اللاعب البرازيلي واحد من الجيل الذهبي للبرازيل الذين حصلوا على كأس العالم 2002، عندما فازوا في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفي الأسطورة رونالدو نيزاريو.

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اللاعب شارك في 105 مباراة مباراة رفقة المنتخب البرازيلي وحصد لقب كأس العالم وكأس القارات مرتين أعوام 2005 و2009.

كان لوسيو قد لعب آخر مرة مع نادي برازيليان من الدرجة الرابعة ، لكنه ألغى عقده في أوائل أكتوبر من العام الماضي، ولم يعلن عن اعتزاله سوى اليوم.