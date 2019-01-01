لوسيان فافر: دورتموند حقق ما لم يتوقعه أحد

المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند لوسيان فافر يشيد بما قدمه الفريق خلال الموسم في الدوري الألماني رغم خسارة اللقب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند بما قدمه فريقه خلال الموسم بالدوري الألماني بالرغم من خسارة اللقب في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فافر عقب الفوز بهدفين نظيفين أمام بروسيا مونشنجلادباخ، وأكد خلالها أن ما حققه فريقه لم يتخيله أي شخص.

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110 سنوات

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إلى الأبد بوروسيا دورتموند 🐝 pic.twitter.com/LzBWQWPy36 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال فافر: “الأمر محبط بكل تأكيد، لكننا لم نتخلى عن الأمل عندما كان موجودًا، في مرحلة ما كان بايرن متعادلًا مع فرانكفورت بهدف لمثله، لكنهم تقدموا من جديد فورًا".

وأضاف: "كان لا يزال لدينا الأمر لكننا لم نصب الكثير من التركيز على الفرق الآخرى، أردنا أن نقوم بعملنا أولًا وأن نضع تركيزنا على المواجهة الخاصة بنا".

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واختتم: "في النهاية بكل تأكيد نشعر بخيبة أمل بسبب خسارة الدوري، لكننا حققنا الفوز في المباراة، نفتقد للقب البطولة لكننا سعداء بالموسم الخاص بنا، لم يتخيل أحدًا أن نصل للنقطة الـ 76".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حسم لقب الدوري الألماني بفارق نقطتين بعدما حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد أمام آينتراخت فرانكفورت.