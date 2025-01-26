لماذا لم يحضر؟

غاب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان عن حضور مواجهة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات.

وتوّج البارسا باللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعدما اكتسح الريال بخماسية نظيفة عن طريق كارولين جراهام وإيفا بايور (هدفين) وباتريشيا جويجارو أليكسيا بوتياس في الدقائق 31 و37 و45+4 و63 و85.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "لوزان لم يحضر المباراة من المنصة الرسمية، بسبب حدوث عاصفة حالت دون إقلاع الرحلة الجوية المُقررة".

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وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "العاصفة في جاليسيا جعلت من المستحيل إقلاع الرحلة التي كان من المُقرر أن يُسافر بها رئيس الاتحاد رافائيل لوزان لحضور نهائي كأس السوبر، كما فعل بالفعل في مباراتي نصف النهائي".

من جهته، لم يحضر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد المباراة، التي تعد أول نهائي على الإطلاق أمام برشلونة على مستوى السيدات، بينما حضر جوان لابورتا تتويج فريقه.

وكان لوزان قد أثار حالة من الجدل الشهر الماضي، بعد حديثه عن فلورنتينو بيريز، ونادي ريال مدريد، إذ أقر بشكل غير مباشر بأنه من مشجعي الريال، بالإضافة إلى كونه معجبًا تمامًا ببيريز، بل وصرّح بأنه "سيضع نفسه تحت تصرف (فلورنتينو)".