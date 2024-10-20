"لوري" حطم سيارته الفارهة.. نجاة نجم ليفركوزن من حادث سير مروع!

نجاة نجم ليفركوزن من حادث مروع...

نجا فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن، من حادث سير مروع، أدى إلى تحطم سيارته الفارهة، عقب مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت، في الدوري الألماني، مساء أمس السبت.

وقاد بونيفاس، فريقه إلى تحقيق فوزًا ثمينًا على فرانكفورت، مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من البوندسليجا، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 71.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن النجم النيجيري، تعرض إلى حادث سير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد شعور سائق سيارته الفارهة بالإرهاق مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة "لوري"، مع وجود أضرار بأكثر من 167 ألف جنيه استرليني.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، تعرض إلى إصابات طفيفة في يده، دون أن تذكر أي أخبار بشأن حالة السائق أو راكب كان في الحادث.

ومن جانبه نشر بونيفاس، عدة صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" لسيارته الفارهة المدمرة وكتب: "الله عظيم".

جدير بالذكر أن ليفركوزن، بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، بعد فوز الأمس يحتل المركز الرابع من ترتيب البوندسليجا، برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.