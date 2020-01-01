لوريس متوعداً لايبزيج: دعونا نسطر تاريخ جديد

لوريس يحذر لايبزيج من مباراة العودة

رفض هوجو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي، الاستسلام هو وزملاءه للهزيمة أمام لايبزيج في مباراة ذهاب دور الـ16 بهدف نظيف.

توتنهام كان خسر أمام لايبزيج بهدف نظيف على ملعب "وايت هارت لين" بهدف نظيف سجله اللاعب تيمو فيرنر من ركلة جزاء.

وقال لوريس في تصريحات عقب المباراة: "كنا نشيطين للغاية وتمكنا من الاستحواذ على الكرة في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة، ولكن فشلنا في التسجيل".

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وأضاف: "لايبزيج فريق جيد للغاية للغاية لديهم طاقات كبيرة، ولا يتوقفون عن الركض طوال المباراة، وكان بمقدورنا أن نكون أفضل مما قدمنا اليوم".

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وتابع: "هذا ليس الوقت المناسب للاعتذار إلى الجماهير، علينا مواصلة القتال حتى النهاية وليس لدنيا وقت للتفكير أكثر من ذلك، يمكننا أن نسطر قصة جديدة مثل الموسم الماضي".

واختتم: " لسنا سعداء بالنتيجة لكن لا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك، دعونا نُسطر قصة أخرى، مثلما فعلنا في الموسم الماضي".

توتنهام وصيف النسخة الماضية سيسعى للعودة في النتيجة أمام لايبزيج في مباراة العودة يوم 10 مارس على ملعب ريد بول أرينا معقل الفريق الألماني".