لوريس كاريوس ضحية الملكي: أفكر في الاعتزال.. ولم أكن أعلم موعد مباراة ليفربول وريال مدريد!

الحارس الألماني كان ضحية لنهائي غريب!

بالنسبة للكثيرين، فإن مجرد فكرة الاعتزال يصعب فهمها بالنسبة للاعب كرة قدم في أوائل الثلاثينيات من عمره، لكن الحارس الألماني لوريس كاريوس يشعر بالارتياح تجاه هذا الأمر.

يقول الحارس الألماني الذي لا يجد ناديًا في الوقت الراهن في تصريحات لموقع "سبورت بايبل": "إذا كنت قد ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة، فمن الواضح أنه يتعين عليك التفكير في التقاعد" مردفًا: "لم أتخذ قرارًا بعد لأنه ليس هناك حاجة لذلك. ما زلت لائقًا، لا يزال لدي كل الإمكانات والقدرة".

لقد بدأ كاريوس مشواره مع فريق ليفربول الأول في 2016، وسارت الأمور على ما يرام إلى حين خوض نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018 ضد ريال مدريد، وفيه حدثت هفوات قاتلة من كاريوس كبدت ليفربول البطولة.

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يتذكر كاريوس الأمر قائلًا: "لم أقدم أفضل ما لدي، لقد كان لدي أداء أفضل بكثير في موسمي الثاني مع ليفربول، كان كل شيء على ما يرام ثم حدث النهائي. من وقتها بدأت الأمور في الانحدار".

قبل 6 سنوات، كانت مواجهة ليفربول وريال مدريد تستحوذ على اهتمام كاريوس بالتأكيد، لكنه الآن لا يشغل باله بلقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا حيث قال: "لم أكن أعلم أن ليفربول سيواجه ريال مدريد هذا الأسبوع".

وأردف: "في بداية الموسم قررت عدم مشاهدة أي مباراة من أجل تصفية ذهني وقضاء بعض الوقت مع العائلة، كنت أتدرب ولم يكن من السهل رؤية جميع اللاعبين الذين لعبت معهم يبدؤون موسمًا جديدًا، وأنا لم أعد أفعل ذلك".

يذكر أن كاريوس كان قد غادر ليفربول بشكل رسمي في يونيو 2022، بعد أربع سنوات من آخر ظهور رسمي له مع النادي، والذي صادف الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث لم يتمكن أبدًا من تعويض مكانته في أنفيلد.