صديقة ووكر السابقة: خدعني أنا وزوجته بـ"لعبة مريضة" ولست نادمة على علاقتي به!

كواليس جديدة من حياة نجم مانشستر سيتي

انتقدت لوريس جودمان صديقة كايل ووكر السابقة، المدافع الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي بسبب ما وصفته بـ"اللعبة المريضة" التي مارسها معها ومع زوجته آني كيلنر.

الدولي الإنجليزي عاش حياة مزدوجة مع فتاتين، جودمان التي أنجب منها طفلين، بالإضافة إلى كيلنر التي أنجب منها 4 أطفال منذ فترة طويلة، وفي الوقت الحالي هو يحاول إنقاذ زواجه بعد تصرفاته التي دمرت حياته الشخصية، وجعلت زوجته تطرده من منزلهما في يناير الماضي بعد اكتشافها لخيانته لها.

جودمان التي تبلغ من العمر 33 سنة خرجت في تصريحات مع برنامج "Celebs Go Dating" للكشف عن المزيد من الكواليس حول علاقتها مع ووكر، وظهرت في حالة تأثر شديدة وصلت إلى البكاء.

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وقالت الممثلة البريطانية:"عرفت كايل منذ أن كنت في أوائل العشرينات من عمري، كنا أصدقاء في ذلك الوقت، لكنه كان يحبني دائمًا، وعرفت بتلك الفترة أنه كان لديه صديقة".

وعندما تم سؤالها عن وجود صداقة بينها وكيلنر، قالت جودمان:"لا، حرصت على إبقاء كل شيء بعيدًا عنها، العلاقة مع ووكر بدأت في 2019، وكانت علاقتهما متوترة وقتها بعدما طردته، لذلك قلت لنفسي، لما لا؟".

وعن رد فعل ووكر على اكتشافه أنها حامل بطفلهما الأول:"أعتقد أنه كان يشعر بصدمة شديدة، لأنه كان يقول لنفسه "الآن تم طردي وكيلنر لا تعرف أي شيء عن لورين وهي الآن حامل".

وتزعم جودمان أن علاقتها مع ووكر أصبحت أثقل وأكثر توترًا، بعدما علمت أن كيلنر حامل بطفل آخر، وظنت وقتها أنه يقوم بـ"لعبة مريضة" عليها وعلى زوجته المنفصل عنها منذ يناير الماضي.

وفي سياق متصل قالت جودمان إنها لا تشعر بأي ندم على الدخول في علاقة مع ووكر، رغم كل التوترات والأزمات التي حدثت لكل منهما على مدار السنوات الماضية.