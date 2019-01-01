لوريس: حان وقت فوز توتنهام بالبطولات

سبيرز غائب عن المنصات منذ مدة طويلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حث قائد توتنهام هوجو لوريس فريقه على التوقف عن الحديث والعمل على الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد غيابه الطويل عن منصات التتويج.

وكان سبيرز قريباً من لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما بلغ نهائي المسابقة، ولكن خسر على يد ليفربول بهدفين نظيفين.

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وقال لوريس مع "صن": "نتحدث عن البطولات منذ موسمين على الأقل، الحديث شيء وإظهار القدرة على الفوز شيء آخر، هناك طموح للجميع هنا".

وأضاف: "الإيمان أقوى في قدرات الفريق، يجب الحديث بصراحة وإظهار تلك القدرات في الملعب وليس فقط القول إنك قادر على فعل الأمر".

وعن مباراة مانشستر سيتي: "مباراة كبيرة وحاسمة، يجب أن تكون جاهزاً ومركزاً، يجب أن نحافظ على المستوى ورفعه قليلاً بالعمل".

ويحل توتنهام ضيفاً على مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" ضمن الأسبوع الثاني من البريميرليج.