الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

لوريس: حان وقت فوز توتنهام بالبطولات

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Getty Images
سبيرز غائب عن المنصات منذ مدة طويلة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

حث قائد توتنهام هوجو لوريس فريقه على التوقف عن الحديث والعمل على الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد غيابه الطويل عن منصات التتويج.

وكان سبيرز قريباً من لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما بلغ نهائي المسابقة، ولكن خسر على يد ليفربول بهدفين نظيفين.

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وقال لوريس مع "صن": "نتحدث عن البطولات منذ موسمين على الأقل، الحديث شيء وإظهار القدرة على الفوز شيء آخر، هناك طموح للجميع هنا".

وأضاف: "الإيمان أقوى في قدرات الفريق، يجب الحديث بصراحة وإظهار تلك القدرات في الملعب وليس فقط القول إنك قادر على فعل الأمر".

وعن مباراة مانشستر سيتي: "مباراة كبيرة وحاسمة، يجب أن تكون جاهزاً ومركزاً، يجب أن نحافظ على المستوى ورفعه قليلاً بالعمل".

ويحل توتنهام ضيفاً على مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" ضمن الأسبوع الثاني من البريميرليج.

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