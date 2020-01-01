لوريس: أياكس سيلهم توتنهام لعبور لايبزيج

يجب أن نتحلى بالإصرار..

لم يفقد هوجو لوريس، قائد توتنهام، الأمل في عبور بوابة لايبزيج بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأكد على أن هدفًا واحدًا يمكنه أن يُغير مسار الأمور كثيرًا للسبيرز.

كتيبة جوزيه مورينيو هُزِمت في الذهاب على توتنهام آرينا بهدف نظيف من توقيع تيمو فيرنر، ويتعين عليها العودة من ألمانيا بانتصار بأكثر من هدف حتى يتسنى لهم الوصول إلى ربع النهائي.

ويؤمن لوريس بأن العبور التاريخي إلى نهائي النسخة الماضية بعد الفوز على أياكس في الثواني الأخيرة بهدف لوكاس مورا قد يكون بمثابة المُلهم لتكرار الأمر خارج الديار أيضًا ولكن على كتيبة يوليان ناجلسمان.

المزيد من الفرق

مورينيو: سأحقق البطولات مع توتنهام حتمًا

لوريس في تصريحات إعلامية قال "يجب أن نأخذ كل ما هو إيجابي، مباراة أياكس تنتمي إلى الماضي يجب أن نستفيد بها ونحاول أن نبدأ في كتابة قصصنا الجديدة في دوري أبطال أوروبا.".

كما أضاف "يجب أن نذهب ونكون مستعدين لتأدية مباراة مثالية، علينا الذهاب ونحن نريد الفوز بالمباراة، الأمر بهذه البساطة، نحن نواجه خصمًا قويًا، لا أشعر بالدهشة من أنهم ينافسون على لقب البوندسليجا.".

وأتم "يجب أن نؤمن بأنفسنا، دوري الأبطال بطولة ومنافسة مختلفة، إذا سجلنا هدفًا فكل شيء من الممكن أن يتغير. يجب أن تتغير الثقة وأن نكون مستعدين لهذه المعركة.".

وكان بطل العالم قد تعرض إلى إصابة قوية إبان بدايات الموسم وقبل وصول جوزيه مورينيو إلى النادي اللندني، حرمت توتنهام من خدماته، وقد كان تأثيره كبيرًا رغم وجود باولو جازانيجا بديلًا له حتى سجل عودته الشهر الماضي.

يذكر توتنهام يُقاسي في اللحظة الراهنة غيابات لأهم نجومه على الإطلاق وهم هاري كين وهيونج مين سون وانضم لهما مؤخرًا الوافد الجديد ستيفن بيرجوين.