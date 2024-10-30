مناقشة في البرلمان تفتح باب الجدل من جديد

تواصل الإنجليزية لورا وودز، مقدمة البرامج الرياضية بشبكة "TNT"، حملتها الشرسة في مواجهة اللاعبات المشكوك في أهليتها الجنسية، مطالبة بتحقيق المزيد من العدالة بين الرياضيات لحماية حقوق المرأة.

وكانت وودز من بين المعارضات بقوة لأحقية الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج، في المنافسة مع السيدات وفوز كل منهما بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسط تشكيك الكثير من اللاعبات والمسؤولين أهليتهما الجنسية.

وانتقدت وودز، على حسابها الشخصي بمنصة "X"، المتحدثة باسم حزب العمال فيونا تويكروس، والتي أكدت في حديثها بمجلس اللوردات (الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة)، أن حكومة بلادها لم تخاطب اللجنة الأولمبية الدولية أو سلطات الملاكمة بشأن قضية الأهلية الجنسية لإيمان خليف ولين يو تينج، لأن التقارير حولهما كانت "تخمينية للغاية" وبدون نتائج واقعية وملموسة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على هذا الحديث، كتبت وودز تغريدة قالت فيها: "مناقشة مجنونة في مجلس اللوردات حول الرياضة النسائية. هناك دراسة للأمم المتحدة نُشرت في أغسطس تؤكد أنه (منذ مارس 2024، هُزمت أكثر من 600 رياضية في أكثر من 400 حدث، من قبل ذكور متحولين جنسيًا، حصلوا على ما مجموعه 890 ميدالية".

وأضافت: "يجب أن تكون العدالة والسلامة من أهم العوامل في الرياضة على جميع المستويات. لا يمكن أن يستمر هذا الأمر، يجب أن يكون للأشخاص المتحولين جنسيًا مكان في الرياضة، لكن ليس على حساب السلامة أو العدالة للنساء، وليس من مسؤولية النساء إيجاد الحل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك وودز في هذا الملف، حيث هاجمت في وقت سابق مقال لأوليفر براون، انتقد فيه الخلاف الداخلي بين أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بشأن السيدات في الملاكمة، وتحديدًا في قضية إيمان خليف، ومن ثم تلقت ردودًا شرسًا من متابعيها على منصة "X".

وعادت مقدمة البرامج في "TNT"، لتوضح في تغريدة أخرى: "منذ أن علقت على هذا المقال، تلقيت العديد من التهديدات بالقتل لنفسي وطفلي الذي لم يولد بعد. أسئلة حول جنسي (أنا حامل لذا أعتقد أن هذا يوضح الأمر) ودعوات لطردي من العمل من قبل أرباب العمل، وتهديدات لمنزلي. لقد تم وصفي بالعنصرية والمتعصبة والتمييز الجنسي بالإضافة إلى الإهانات المختلفة".