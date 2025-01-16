"سأكون سعيدًا إذا حصلت على لاعبين أفضل!" .. لوران بلان يتحدث عن ميركاتو الاتحاد ويكشف حقيقة خطورة إصابة بيرجفاين

الاتحاد لم يتعاقد مع أي صفقة في الميركاتو الشتوي الحالي حتى الآن..

وجّه لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "رسالة" إلى مجلس إدارة ومسؤولي العميد؛ قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2025".

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الاتحاد يسير بشكل جيد للغاية مع بلان، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، من حيث النتائج وبعيدًا عن تذبذب الأداء؛ حيث تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "وصافة" دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة من 15 جولة، وبفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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وفي هذا السياق.. كشف بلان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الاتحاد (4-1) على الرائد، مساء اليوم الخميس، في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن، عن أن العميد قد يتعاقد مع لاعب أجنبي "تحت السن"، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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بلان أشار إلى أن العميد يملك لاعبًا واحدًا فقط في خانة الأجنبي "تحت السن"، وهو الظهير الأيسر ماريو ميتاي؛ لذلك.. من الممكن أن يضم اسم جديد قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، خاصة أن اللوائح تسمح بذلك.

وبخصوص الصفقات المحلية.. قال المدير الفني الفرنسي: "إذا خرج لاعب لمَ لا يأتي آخر بدلًا منه؟!.. أنا سعيد بالمجموعة التي لديّ؛ لكن إذا جلب الاتحاد نجومًا أفضل سأكون سعيدًا بذلك".

وعلى جانب آخر.. تحدث لوران بلان عن ستيفن بيرجفاين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي تعرض للإصابة قبل استبداله في الشوط الثاني ضد الرائد.

ونفى بلان أن تكون إصابة بيرجفاين "خطيرة"، لافتًا إلى أنه عانى من الآم شديدة في "مفصل الركبة" خلال الشوط الأول، وكان من الممكن استبداله في "الاستراحة"؛ لكن النجم الهولندي فضل مواصلة اللعب، حتى تم إخراجه من أرضية الملعب نهائيًا.

جدير بالذكر أن بيرجفاين سجل هدفًا وصنع آخر، في فوز الاتحاد على الرائد مساء الخميس؛ وذلك قبل إخراجه من أرضية الملعب، وإدخال المدافع سعد آل موسى بدلًا منه.