بلان يرد على إمكانية "قطع إعارة" مروان الصحفي وفيصل الغامدي .. ويكشف موعد عودة أحمد شراحيلي لمباريات الاتحاد

بلان يتحدث عن "ملفين جدليين" في الاتحاد..

رد لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، على إمكانية عودة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد أعار الصحفي والغامدي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت، في صيف عام 2024؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أحقية استعادتيهما في الشتاء الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعند سؤاله عن استعادة الثنائي في الشتاء الحالي.. قال بلان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين: "لا أريد التحدث عن لاعبين ليسا متواجدين في الاتحاد حاليًا".

GOAL

وشدد المدير الفني الفرنسي على أن العميد الاتحادي، اتخذ قرارًا مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بإرسال الصحفي والغامدي إعارة؛ مضيفًا: "ولا أود التعليق على ذلك".

وعلى جانب آخر.. تحدت بلان عن أحمد شراحيلي، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، الغائب منذ سبتمبر 2023؛ بسبب إصابتي "الرباط الصليبي" و"الغضروف"، ثم خطأ طبي في العملية الجراحية.

لوران بلان أشار إلى أن شراحيلي عانى من إصابتين خطيرتين؛ وهو الآن بين المعد البدني والجهاز الطبي، من أجل العودة إلى الملاعب مجددًا.

وأعلن مدرب نادي الاتحاد إمكانية عودة المدافع المخضرم إلى المباريات، قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ قائلًا: "أعتقد ذلك!".

جدير بالذكر أن الاتحاد يستعد لاستضافة الشباب، مساء يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.