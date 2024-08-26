مفاجأة صادمة .. لوران بلان يرفض بقاء لاعب الاتحاد الجديد ويُطالب برحيله

اللاعب انضم للعميد هذا الصيف

فجر الإعلامي محمد بن سمحة مفاجأة مدوية عبر "بودكاست دكة" بالكشف عن رغبة لوران بلان في التخلص من أحد لاعبي الاتحاد الجدد لعدم اقتناعه بمستواه الفني.

الاتحاد افتتح موسمه في دوري روشن السعودي بالفوز الصعب والمتأخر على الخلود بهدف نظيف، وقد شارك في اللقاء عدد من لاعبيه الجدد ليس بينهم معاذ فقيهي الذي ضمه النادي من الهلال بمبلغ وصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.

عدم الدفع بالظهير الأيسر، الذي لعب الموسم الماضي مع التعاون معارًا من الهلال، والاعتماد على حسن كادش أصاب عشاق العميد بالصدمة، نظرًا لأنهم كانوا يُعولون عليه كثيرًا لحل أزمة يسار الدفاع، لكن الصدمة الأكبر أتت بطلب بلان رحيل اللاعب لعدم الاقتناع به.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بن سمحة أفاد أن المدرب الفرنسي طلب من إدارة الاتحاد إعارة فقيهي أو بيعه لأي نادٍ آخر، حيث لا يرغب باستمراره في قائمة الفريق لعدم الاقتناع بمردوده الفني.

يُشار إلى أن صاحب الـ22 عامًا كان أحد العناصر المهمة في التعاون الموسم الماضي، حيث لعب 24 مباراة في دوري روشن بجانب 3 في كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن مبارياته الرسمية مع الهلال قبل فترة الإعارة لم تتجاوز الـ5 مباريات.