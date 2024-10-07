لؤي مشعبي يعترف .. "لوران بلان تحت المراقبة اليومية في الاتحاد"

الاتحاد يبحث العودة لمنصات التتويج بعد موسم صفري..

كشف لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن سر جديد متعلق بالفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد تعاقد مع بلان، في صيف العام الحالي؛ حيث يقود الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد - حتى الآن -، باحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بعد مرور 6 جولات، مع التأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفي هذا السياق.. أعلن مشعبي في تصريحات للإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للعميد الاتحادي، وفريق عمله بالكامل، يعقدون اجتماعات يومية مع بلان.

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الإدارة الرياضية في النادي، تقوم بتجهيز "ملف كامل" من فترة لأخرى، عن عمل الفريق الأول تحت قيادة المدرب الفرنسي.

وأضاف لؤي مشعبي: "من خلال هذا الملف الشامل؛ يتم تقييم عمل لوران بلان، مع دراسة احتياجات الفريق الأول لكرة القدم باستمرار".

واختم مشعبي تصريحاته بـ"طمأنة" جماهير نادي الاتحاد؛ بأنه تتم مراقبة عمل بلان بدقة؛ من قِبل بلانيس والرئيس التنفيذي البرتغالي دومينجوس سواريز.