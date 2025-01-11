"كدنا نخسر" .. لوران بلان يكشف عما قاله للاعبي الاتحاد بعد فقدان صدارة دوري روشن

تعرف على ما قاله بلان للاعبيه بعد التعادل مع الفيحاء

كشف المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عما قاله للاعبيه عقب التعادل أمام الفيحاء، وخسارة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وفرض الفيحاء التعادل على الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بلان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، كما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "لا أرغب في الحديث عن إمكانية عودة مروان الصحفي، لأنه يعتبر لاعب لفريق آخر، ويجب أن تكون الأسئلة مقتصرة على اللاعبين الموجودين لدينا".

GOAL

وأضاف: "تأثرنا بغياب موسى ديابي ونجولو كانتي، وهذا الأمر طبيعيًا للغاية، وحزين لإصابة عبد العزيز البيشي فهو غير محظوظ، وأتمنى ألا تؤثر الإصابة عليه مستقبلًا".

وواصل: "قلت للاعبين أننا لعبنا شوط واحد فقط، أمام الفيحاء، وكدنا نخسر المباراة، ولكنني فخور باللاعبين على عودتهم بتسجيل هدف التعديل بآخر الوقت".