بعد بيع لوحة سيارته المميزة .. الأمير تركي بن سلمان يقدم مبادرة رائعة لأسرة نجم النصر الراحل!

تحمل رقمًا مميزًا..

قدم صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن سلطان، بادرة رائعة تجاه أسرة نجم النصر الراحل، خالد الزيلعي، بعد قرارها ببيع لوحة سيارته المميزة، لظروف مادية.

وانتقل خالد الزيلعي إلى جوار ربه عن عمر يناهز 35 عامًا، في سبتمبر 2022، إثر معاناته من الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، والذي يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي.

وقررت أسرة الزيلعي، عرض لوحة سيارته المميزة، التي تحمل حروف "ن ص ر" ورقم 25، الذي كان يحمل قميصه خلال رحلته مع النصر، للبيع.

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ونشر الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "أنا بصراحة أضطر أكتب اسم الشخصية التي اشترت لوحة ن ص ر 25 الخاصة بخالد الزيلعي يرحمه الله، ثم قدم المبلغ كتبرع لزوجته وأبنائه وتنازل باللوحة لهم، وأعتذر والله له رغم أنه حرص على ألا يخرج اسمه أبدًا، ولكن هدفي من كتابة اسمه معرفة كيف يتم الوقوف مع لاعبي النصر وأيضًا الدعاء له. الشخصية كلنا نحبها ويقف خلف هذه الشخصية صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. شكرًا أبو فيصل والله يطول بعمرك ويحفظك ويرعاك ويحميك من كل شر ويمتعك بالصحة والعافية".

وأعاد الإعلامي طارق النوفل، نشر رسالة تؤكد أن الأمير تركي بن سلمان قرر شراء لوحة سيارة خالد الزيلعي، بقيمة 300 ألف ريال في المزاد، وقدم المبلغ لعائلة المرحوم، كما أعاد اللوحة لهم.

وكان خالد الزيلعي قد توج مع النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين، فضلًا عن الفوز بكأس ولي العهد خلال موسم 2014.