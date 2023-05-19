لوثار ماتيوس يسخر من مورينيو: يلعب بعقلية بايرن ميونخ .. ويجب إعطاء الجنسية الألمانية إلى ليفاندوفسكي!

كشف أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، عن رأيه في الرحيل المفاجىء ليوليان ناجلسمان عن بايرن ميونخ، والسبب في التعيين السريع لتوماس توخيل بدلًا منه، مطالبًا بمنح روبرت ليفاندوفسكي جنسية بلاده.

ماتيوس تواجد في حفل أقامته رابطة الدوري الألماني وحضره موقع جول، وتطرق إلى العديد من الموضوعات مثل المنافسة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على الدوري، ورأيه في تجربة اللاعبين العرب في أوروبا بالإضافة لتقييمه لكأس العالم قطر 2022.

وقال ماتيوس عن مواجهة بايرن ميونخ ولايبزيج غدًا:"بالطبع الفريق يمكنه الفوز لكن المباراة لن تكون سهلة، بايرن لديه كل المقومات ولايبزيج فريق صعب ويريد المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما أن بوروسيا دورتموند يترقب الموقف من بعيد".

وأضاف:"الدوري الألماني هذا الموسم حمل الكثير من التشويق، وهذا شيء جيد لأن بايرن ميونخ سيطر في آخر 10 سنوات على البطولة، لكن الأمور مختلفة كثيرًا هذا الموسم".

وعن أقرب اللاعبين لكسر رقمه في الأكثر مشاركة مع ألمانيا من الجيل الحالي:"الأرقام القياسية يتم كسرها كل يوم، حملت اللقب لمدة 30 عامًا حيث تخطيت فرانتس بكنباور في 1991، أعتقد أن مانويل نوير وتوماس مولر هما الأقرب لكسر هذا الرقم، ووقتها سأكون أول من يقوم بتهنئة صاحب هذا الإنجاز".

وأضاف:"توماس مولر خرج من المنافسة في الوقت الحالي، نوير سيعود قريبًا بعد التعافي من الإصابة، أتمنى عودته لأنه من أفضل الحراس في العالم إن لم يكن أفضلهم، وأؤمن بقدرته على كسر هذا الرقم لأنه يمكنه اللعب لمدة 3 سنوات قادمة".

حديث نصير مزراوي عن عدم احتفال اللاعبين في بايرن ميونخ بالفوز:"عندما انتقلت إلى إنتر عرفت الاختلاف، كل مباراة نلعبها من أجل الفوز مثلما فعل جوزيه مورينيو أمس مع روما "ساخرًا"، الأمور كانت مختلفة في تجربتي بإنتر، أياكس فريق ممتاز ولكن عقلية الفوز بكل شيء هي عقيدة بايرن ميونخ والتركيبة الوراثية التي يتمتع بها هذا النادي".

وعن تجربة مزراوي مع بايرن ميونخ:"هو يلعب بشكل جيد جدًا مع بايرن وشاهدناه يتألق كذلك في كأس العالم مع المغرب، يتمتع بالتزام رائع واضح للجميع، هو لا يلعب لمصلحته الشخصية بل للفريق، سجل هدفه الأول هذا الأسبوع، يتمتع بمهارات تقنية رائعة وسرعة مبهرة وأتوقع مساهمته في رفع مستوى بايرن بالكامل".

تقييمه للاعبين العرب في الدوري الألماني وما ينقصهم للتطور:"الأمر يتعلق بشكل أكبر بمراحل الشباب سواء في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، الأمر يحتاج إلى خبرة وتدريب ومدربين خبراء، لأنهم بحاجة إلى تطوير مواهبهم عند القدوم إلى أوروبا، عليهم كذلك فهم أن الكرة لعبه جماعية وليست فردية، فعلى سبيل المثال صديقي العزيز صامويل كوفور عندما جاء إلى بايرن للمرة الأولى كان يلعب أكثر لنفسه وليس للفريق، لذلك كان لدينا الكثير من الشد والجذب".

وأوضح:"أعتقد أن الكثير من الدول الإفريقية تحسنت بشكل كبير بعد احتراف العديد من الشباب في أوروبا مثل إنجلترا وإسبانيا، وبدأوا في نقل خبراتهم إلى اللاعبين الشباب، ونفس الأمر للاعبين الآسيويين بالدوري الألماني خاصة اليابان التي تلعب بنفس عقليتنا التي تتسم بالالتزام الشديد".

وأما عن الرحيل الصادم ليوليان ناجلسمان وقدوم توماس توخيل إلى بايرن:"الأمر يرجع للنادي في النهاية، نحن لا نعرف ما يحدث في الكواليس، اللاعبون كانوا يحبون ناجلسمان وكذلك الجماهير لأنه متحدث جيد ولبق، لا أعرف ما المشكلة بالضبط ولكن يبدو أن إدارة النادي لم تؤمن به".

وأردف:"توماس توخيل كان على وشك التوقيع مع يوفنتوس، وفي الوقت ذاته كانت هناك بعض الأشياء الإيجابية عن ناجلسمان، جوريتسكا وكيميش تحدثا عنه بشكل إيجابي، كانت هناك مشكلة مع مدرب حراس المرمى ومانويل نوير ولكن الأمر لم يصل وقتها إلى تغيير المدرب، الضغط ازداد على بايرن بسبب مفاوضات يوفنتوس مع توخيل، لذلك تم اتخاذ القرار بسبب التخطيط للمستقبل البعيد وليس الوقت القريب فقط".

وعن رأيه في تنظيم قطر لكأس العالم 2022 كأول دولة عربية:"استمتعت جدًا بوجودي هناك لسهولة التنقل في قطر بدلًا من السفر من مكان لآخر، الأمر كان ممتازًا بكل المقاييس، مباريات ممتازة وملاعب رائعة، القواعد مختلفة في قطر وهذا أمر طبيعي، سير حركة المرور كان انسيابيًا بشكل أكبر من جنوب إفريقيا وروسيا بالنسخ السابقة".

وواصل حديثه:"بالنسبة لأداء منتخب ألمانيا فقد كان جيدًا رغم خروج الفريق، سيطرنا بشكل جيد ضد كوستاريكا وإسبانيا واليابان، الكثير من الناس انتقدوني واتهموني بالإفراط في شرب الخمور لأنني مدحت أداء الفريق ولكن هذا ليس صحيحًا، كنت أشرب البيرة مرة أو مرتين فقط، نحن نواجه مشكلة في مركز المهاجم الصريح مثلما هو الحال في بايرن ميونخ، ربما علينا منح روبرت ليفاندوفسكي جواز السفر الألماني لحل هذه الأزمة".

مستقبل هانز فليك:"منتخب ألمانيا يعمل مرة أخرى للعودة كأحد أفضل 5 منتخبات في العالم، هو صديقي وأعتقد أنه الرجل المناسب لأداء هذه المهمة، الاتحاد الألماني يؤمن به بسبب المستوى الجيد في كأس العالم بغض النظر عن النتيجة، الكل يعلق عليه الآمال في كأس الأمم الأوروبية وسنرى ما سيحدث".

الحديث عن إمكانية رحيل توماس مولر ومغادرته لبايرن ميونخ:"في الحقيقة أنا لا أتصور رحيل مولر، لا أتخيله يرتدي أي قميص آخر، هو سفير النادي والمتحدث الصحفي لبايرن، لا أتصوره يلعب في ريال مدريد أو أي فريق آخر فهو روح النادي، وأعتقد أنه سيستمر حتى الاعتزال وبعدها سيحصل على منصب إداري مثل أوليفر كان، عقده مستمر حتى 2024 وهو لا يجلس على الدكة فقط دون يفعل أي شيء، هو لاعب ممتاز في كل الأحوال، في كل أسبوع يهتم بتطبيق الخطة والمدرب محظوظ بوجوده، أنا نفسي كنت أقوم بنفس الشيء في آخر أيامي مع بكنباور الذي فعل الأمر قبل اعتزاله أيضًا لأنها عقلية النادي".

يذكر أن ماتيوس يعتبر من أهم عمالقة الكرة الألمانية، حيث لعب لبايرن ميونخ وإنتر قبل خوضه تجربة بالدوري الأمريكي اعتزل بعدها في 2001، وسبق له الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 1990وتُوج بكأس العالم مع ألمانيا في نفس العام.