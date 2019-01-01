لوبيتيجي: لم نتمكن من معاقبة ريال مدريد

أبرز ما قاله خولين لوبيتيجي عقب هزيمة إشبيلية أمام ريال مدريد

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قال خولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي إشبيلية إن فريقه لم يتمكن من معاقبة ريال مدريد عقب الفرص التي أضاعها الفريق الملكي، مؤكدًا أن فريقه لعب مباراة جيدة.

وسجل ريال مدريد انتصارًا مساء أمس الأحد أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدف مقابل لا شيء، والهدف سجله بنزيما كالعادة هذا الموسم.

وبهذا الفوز صعد ريال مدريد ليقاسم أتلتيك بيلباو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات من الليجا حتى الآن.

وحول المباراة قال لوبيتيجي إن الخسارة بالنسبة له مؤلمة للغاية نظرًا لحاجته إلى استمرار الانتصارات، ولكن المواجهة أمام ريال مدريد وبرشلونة تكون أصعب من باقي الأندية

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "لقد حاولنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا من أجل التسجيل ولكننا فشلنا في ذلك، في المقابل امتلك ريال مدريد القدرة على التسجيل، هذا هو الفارق"

وتابع: "لقد لعبنا مباراة جيدة، امتلكنا الكرة ونجحنا في تدويرها ولكننا افتقدنا للفاعلية، سنركز على هذه الأخطاء حتى لا تتكرر مستقبلًا، ولكن لا يمكن أن ننكر أننا كنا جيدين"

ريال مدريد في صدارة الليجا بفضل أهداف بنزيما

يذكر أن إشبيلية كان قد تصدر ترتيب الدوري الإسباني حتى الجولة الماضية، ولكنه خسر صدارته لصالح أتلتيك بيلباو وريال مدريد هذه الجولة.