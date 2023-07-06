لوبيتيجي: السعودية تبني للمستقبل.. ولم أتفاجأ بما صنعه المغرب في كأس العالم!

المدرب الإسباني يفتح قلبه في العديد من الملفات

تطرق الإسباني خولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي إلى العديد من الملفات أثناء حوار أخير له مع موقع "كووورة" سواء في الملفات العربية أو العالمية.

وتناول لوبيتيجي احتمالية قدومه إلى الدوري السعودي، وما أثير من أنباء حول تلقيه عرضًا من الهلال قائلًأ: "هناك أخبار دائمًا في سوق الانتقالات، ولكنني سعيد لأنني أدرب فريقًا في الدوري الإنجليزي أطمح أن أجعله أقوى في الموسم المقبل".

وعن رحيل لاعبه روبن نيفيش إلى الدوري السعودي قال لوبيتيجي: "كان أحد أفضل لاعبينا ويملك تاريخًا كبيرًا في وولفرهامبتون لكنه تلقى عرضًا مغريًا للغاية واختار الرحيل إلى الدوري السعودي، سنحاول العثور على لاعبين آخرين يمكنهم مساعدتنا وأتمنى له التوفيق".

وتطرق إلى الصفقات الضخمة التي تبرمها أندية الدوري السعودي واصفًا ما يحدث بأنه "عمل من أجل المستقبل" متوقعًا أن يستمر "الارتقاء بالمستوى" في الكرة السعودية، وأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى هناك "كان مهمًا لأن العديد من النجوم تبعوه".

كما وصف لوبيتيجي لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بأنه "أحد أفضل لاعبي العالم" و"يملك مسيرة رائعة سواء مع ليفربول أو مصر والأفضل له أن يبقى في الدوري الإنجليزي الأفضل".

كما وصف حارس المغرب ياسين بونو بأنه "حارس لديه إمكانيات رائعة" مؤكدًا أن ما صنعه المغرب في كأس العالم بالوصول إلى المربع الذهبي "لم يكن مفاجئًا له".