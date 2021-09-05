لوبيتيجي: إشبيلية حاول ضم مبابي لكن الصفقة فشلت!

سخرية مدرب إشبيلية من ريال مدريد

سخر جوليان لوبيتيجي، المدير الفني لنادي إشبيلية، من فشل ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الجارية.

ريال مدريد كان قريبًا من التعاقد مع مبابي بعد تقديم عدة عروض أقلها 160 مليون يورو وأعلاها 220 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض بيع اللاعب.

ومن المتوقع أنّ يحاول النادي الملكي ضم مبابي بالمجان في صيف 2022 بعد انتهاء عقد اللاعب ليقود مشروع ريال مدريد المستقبلي.

ماذا قال لوبيتيجي عن صفقة مبابي؟

وفي تصريحات مع صحيفة "داياريو إشبيلية" وحينما سُئل عن رأيه في محاولات ريال مدريد التعاقد مع مبابي ضحك وقال: "توقعت أن يسألني أحد عن هذا الأمر، لا أدري لماذا ولكنني كنت في انتظار السؤال".

وتابع: "حاولنا في إشبيلية التعاقد مع مبابي في آخر لحظة لكن للأسف الصفقة لم تتم".

لوبيتيجي سبق ودرّب ريال مدريد في انطلاق موسم 2018-2019 لكنّه لم يستمر طويلًا ورحل عن القلعة الملكية عقب الخسارة من برشلونة 5-1 في كلاسيكو كامب نو.

ماذا قال لوبيتيجي عن عرض تشيلسي لضم كوندي؟

وحول استمرار جول كوندي مع إشبيلية ورفض عرض تشيلسي، أوضح لوبيتيجي: "أنا سعيد بالطبع لبقاء اللاعب ومتأكد من إنه سيكون مفيدًا جدًا للفريق خلال الموسم الجاري".

وأوضح: "تشيلسي لم يقدم العرض اللازم للتعاقد معه وبالتالي لم يتم الموافقة على بيعه. رأينا أنّه من الأفضل أن يستمر في الفريق ليحافظ على تطوره مع الفريق".

واختتم: "رأينا ما قدّمه في العامين الماضيين ونؤكد أنّ لديه القدرة على التطور بشكل أكثر مع الفريق خلال السنوات المقبلة".

جدير بالذكر أنّ كوندي أعلن رغبته الرحيل عن إشبيلية خلال الصيف لكنّه لم يتمكن من الرحيل.

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