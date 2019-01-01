لهيطة يحدد موقف كوكا ومروان محسن من مباراة جنوب أفريقيا

مصر على موعد مع جنوب أفريقيا في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري أن مروان محسن مهاجم الفراعنة، أصبح جاهزاً لمواجهة جنوب أفريقيا، في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب الأولاد مساء السبت، في إطار مباريات دور الـ 16، على استاد القاهرة.

وقال لهيطة في تصريحات إذاعية: "مروان محسن تدرب بشكل منفرد يوم الأربعاء، بسبب الإجهاد، ولكن عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وواصل: "أما أحمد حسن كوكا، فلن يلحق بمبارة جنوب أفريقيا، يوم السبت، بسبب عدم اكتمال شفائه حتى الآن".

وتعرض كوكا إلى كدمة قوية في الكاحل في مباراة أوغندا، غادر على آثرها ملعب المباراة، التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

صحيفة "لاجازيتا الإيطالية" : 📝

صلاح لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية !🏆



هل ينجح الملك المصري في الفوز بكأس الأمم والفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟🤔👑 pic.twitter.com/BYpfV7XvSW — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

وفي سياق منفصل، أوضح لهيطة أن مصر ستلعب بالزي الأساسي لها أمام جنوب أفريقيا، القميص الأحمر والسروال الأبيض.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا، سيلعب أمام الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون، في دور الثمانية.