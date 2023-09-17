لهذا هي البطولة الأفضل في العالم .. تشيلسي ينهي سلسلة رائعة للدوري الإنجليزي!

النادي اللندني يتعادل سلبيًا مع بورنموث.

شهدت الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي تعادل فريق تشيلسي مع نظيره بورنموث دون أهداف لتكون هذه هي المباراة الأولى في الموسم الجاري التي تخرج بتلك النتيجة.

النادي اللندني يعاني بشكل واضح منذ بداية الموسم، حيث لم يجمع حتى الآن سوى خمس نقاط وحقق انتصارًا وحيدًا في خمس جولات.

التعادل السلبي في مواجهة اليوم هو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، من حيث عدد المباريات التي لعبت في الموسم دون فشل أي فريق في التسجيل.

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حيث تعد تلك المرة الثانية فقط في الدوري الإنجليزي التي تصل فيها البطولة للمباراة رقم 46 دون أي تعادل سلبي بعد موسم 2020-21.

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جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومباراته المقبلة ستكون ضد أستون فيلا يوم الأحد القادم.