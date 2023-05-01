لهذا السبب.. جوزيه مورينيو يرفض العودة لتدريب تشيلسي

لماذا يرفض مورينيو العودة لتشيلسي؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الحالي رفض مناقشة فكرة العودة لتدريب فريق تشيلسي بالفترة القادمة.

وتبحث إدارة النادي عن مدرب جديد لقيادة البلوز بالموسم المقبل، بعد النتائج والمستوى الكارثي الذي ظهر به الفريق هذا الموسم مع مدربين مختلفين.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" تواصل نادي تشيلسي مع مورينيو بشأن إمكانية عودته لولاية ثالثة مع البلوز.

وأكدت الصحيفة أن مورينيو أبلغ إدارة تشيلسي بإنه ليس مهتمًا بالعودة إلى لندن ويريد فقط البقاء في الدوري الإيطالي مع روما، وسينتهي عقد مورينيو مع روما العام المقبل 2024 وترددت شائعات عن أن مدرب تشيلسي السابق مطلوب في باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي هذا الموسم وفريق النصر أيضًا.

ويقود فرانك لامبارد، حاليًا تدريب تشيلسي بشكل مؤقت ويحتل الفريق المركز 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتعرض لخمس هزائم متتالية في مبارياته الأخيرة، ويعتبر ماوريسيو بوكيتينو، أبرز المرشحين لتدريب تشيلسي بالموسم المقبل لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن تعيينه بعد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة قوية غدًا الثلاثاء ضد أرسنال في ملعب الإمارات ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.