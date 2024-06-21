"لهذا السبب وزنك زائد" .. لاعب الهلال يوافق على تناول الشاورما في الفطار مع مشجع!

رد مفاجئ من لاعب الهلال على مشجع بشأن وجبة الفطار!

أثار أحد لاعبي نادي الهلال استغراب جماهير ناديه، بعد أن اشترط تناول الشاورما في وجبة الفطار مع أحد المشجعين!

ونشر حبيب الوطيان حارس الهلال عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة في سيارته أثناء توجهه إلى مكان ما في الصباح الباكر، ليقوم أحد المشجعين بإرسال رسالة له قائلًا: "تفطر معي؟".

ليرد عليه حارس الهلال قائلًا: "إذا شاورما مشينا"، في إشارة إلى أنه اشترط الحصول على وجبة شاورما من أجل الموافقة على الفطار معه.

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تعليق الوطيان جعل جماهير الهلال تستغرب، لأن وجبة الشاورما دائمًا ما تتسبب في الوزن الزائد، وهو ما ظهر عليه الحارس قبل تعرضه للإصابة.

ورد أحد المتابعين على الصورة قائلًا: "عرفنا كيف طلعت جوانب وكرش"، ورد آخر: "عرفنا لماذا انت دائمًا آخر حارس في الهلال".

ويُعاني حبيب الوطيان من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حيث يقوم حاليًا بالتأهيل بعد أن أجرى العملية الجراحية خلال شهر مارس الماضي.