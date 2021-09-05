"لهذا السبب، وجود كويلار كان ضروريًا في قائمة الهلال الآسيوية"

الهلال استبعد كويلار من قائمته القارية

اتفق الناقدان الرياضيان، منار شاهين وعبد الله المالكي، على خطأ استبعاد لاعب الوسط جوستافو كويلار من قائمة الهلال للمراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ بمواجهة الاستقلال الإيراني في دور الـ16.

الهلال أعلن في وقت متأخر من مساء اليوم قائمته القارية وقد تضمن الرباعي الأجنبي جانج هيون سو وبافيتمبي جوميس وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا وشهدت استبعاد كويلار بجانب لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو.

وجاء استبعاد كاريلو وكويلار بسبب عدم لحاقهما بالمباراة الأولى في المراحل الإقصائية لارتباطهما بمباراة مع منتخبي بيرو وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

الناقد الرياضي عبد الإله المالكي أكد أن وجود كويلار في قائمة الهلال القارية كان ضروريًا بعد إصابة عبد الله عطيف وتأكد غيابه لمدة شهر ونصف على الأقل، إذ قال "الهلال كان بحاجة إلى وجود كويلار خاصة في ظل إصابة عطيف وتقديم الكولومبي لأداء قوي في مباريات الدوري السعودي".

"إن كان النادي لن يستطيع إشراك كويلار في آسيا بسبب ارتباطه بمباراة مع منتخب بلاده، فمن المسؤول عن ذلك؟ وكيف يسمح الاتحاد الدولي بتعارض مباريات المنتخبات مع مباريات دوري أبطال آسيا، باعتقادي أن كويلار لاعب مهم في تشكيل الهلال وكان لابد من وجوده بعد إصابة عطيف".

منار شاهين اتفق مع المالكي، بقوله "طريقة لعب الهلال ليست واضحة بعد، قد يلعب بمهاجمين أو ربما 4-2-3-1 بتواجد ماريجا في اليمين وسالم الدوسري في اليسار وبيريرا في الوسط، لا نعلم بعد فكر المدرب ليوناردو جارديم لكن المؤكد أن الفريق بحاجة للاعب وسط دفاعي".

تابع "كنت أتمنى تواجد كويلار في وسط الملعب خاصة بعد إصابة عطيف مع المنتخب، وخاصة في ظل الأداء الجيد الذي قدمه في الدوري السعودي، كان من الممكن تواجده بدلًا من أحد المهاجمين، لأن الهلال حاليًا دون لاعب وسط دفاعي والمدرب سيلجأ لحل آخر .. ربما سلمان الفرج أو محمد كنو أو ناصر الدوسري".

يُشار إلى أن جارديم اعتمد في مباريات الدوري السعودي على تواجد جوميس وماريجا معًا في الهجوم، لكن تلك الطريقة أثرت سلبًا على هجوم الهلال وقد طالبت الجماهير بتواجد مهاجم واحد فقط من الاثنين في الملعب.

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