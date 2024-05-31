لهذا السبب لن يستطيع تييري هنري الاعتماد على جوهرتي فرنسا في أولمبياد 2024

لا بديل عن الفوز باللقب بالنسبة لكتيبة تييري هنري

على عكس ما كان متوقعًا بشدة، لن يستدعي تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي على الأرجح نجمي باريس سان جيرمان الواعدين إلى قائمته المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

الثنائي العني هنا هما كل من برادلي باركولا ووارين زائير إيمري اللذين كانا ضمن الأسماء المرشحة بقوة للتوصل باستدعاء من قبل هنري.

ووفقًا للصحفي الفرنسي جوليان فرومين، فإن هذا الأمر يعود إلى الجدول المزدحم للغاية الذي مر به اللاعبان، وكذلك انطلاق الموسم القادم بعد الأولمبياد بوقت قصير، وهو الأمر الذي يبدو أنه استتبع رفضًا من باريس سان جيرمان أبلغوا به المنتخب الفرنسي الأولمبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باركولا وإيمري سيكون جدولهما مزدحمًا للغاية لأنهما استدعيا لقائمة ديدييه ديشان. التي تشارك في يورو 2024.

ويبلغ باركولا من العمر 21 عامًا، بينما يبلغ إيمري 18 عامًا فقط وكلاهما مرشحان ليكونا من الأسماء الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.