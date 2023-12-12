"لهذا السبب .. إصابة حمدالله فأل خير للاتحاد"

المهاجم المغربي يغيب عن مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

تأكد غياب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد عن مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في جدة مساء اليوم الثلاثاء، وقد وصف الناقد الرياضي خالد أبو غانم ذلك الغياب بالفأل الحسن للفريق.

المهاجم المغربي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام ضمك ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وقد حاول الجهاز الطبي جعله يلحق باللقاء لكن محاولاته لم يُكتب لها النجاح.

أبو غانم قال خلال برنامج الحصاد الرياضي عن غياب اللاعب "إصابة حمدالله قد تكون فأل حسن لأنها ستفرض على المدرب يلعب بمهاجم واحد ويعطي الأجنحة حرية أكبر".

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وأضاف بعد استنكار حديثه من بقية الضيوف "أنا لا أتمنى إلا الخير للجميع، لكني أتحدث من نقطة فنية بحتة".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه الأهلي المصري حال تخطيه أوكلاند سيتي، وسيُحاول الجهاز الطبي في الفريق تجهيز حمدالله للحاق بللقاء الذي سيُقام يوم 15 ديسمبر القادم.