"لهذا السبب .. الهلال لن يستفيد من مواجهة نيوكاسل"

مباراة ودية منتظرة بين الفريقين السعودي والإنجليزي

يرى الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال أن الهلال لن يستفيد فنيًا من المباراة الودية أمام نيوكاسل والتي ستلعب في الرياض مساء الخميس القادم ضمن فعاليات موسم الدرعية المقام حاليًا في السعودية.

الهلال استأنف تدريباته يوم أمس الإثنين وقد انضم له ناصر الدوسري بعد عودته من قطر فيما يغيب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال تواجدهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الزلال تحدث عن اللقاء قائلًا في برنامج "أكشن مع وليد" "المباراة تندرج ضمن استعدادات الهلال ونيوكاسل لاستئناف الدوري السعودي والإنجليزي، لكن أعتقد أن الهلال لن يستفيد فنيًا من المباراة لغياب العديد من لاعبيه للإصابة، صحيح أن الأجانب متواجدين لكن الغيابات مؤثرة دون شك".

أضاف "المباراة تحدثت عنها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نيوكاسل تغير كثيرًا بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي فيما الهلال هو بطل آسيا، المواجهة لها مكاسب كبيرة إعلامية وجماهيرية وإعلانية لكن كنت أتمنى تواجد اللاعبين جميعًا لتزداد قيمة المباراة الفنية".

نيوكاسل لن يكون الفريق الأوروبي الوحيد الذي سيخوض مباراة ودية في السعودية خلال الأسبوع القادم، حيث سيخوض النصر مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني يوم الجمعة القادم على ملعبه مرسول بارك.

يُشار إلى أن دوري روشن السعودي متوقف حاليًا بسبب كأس العالم قطر 2022 وسيُستأنف منتصف ديسمبر الجاري بمواجهات الجولة التاسعة.