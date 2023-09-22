لن يكون لعام واحد فقط .. الكشف عن كواليس تجديد عقد تشافي!

على عكس ما انتشر تشافي لن يستمر حتى 2025 فقط.

كشفت تقارير صحفية عن كواليس تجديد عقد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بعد نجاحه في إعادة النادي الكتالوني لمنصات التتويج من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "إل بريوديكو"، والتي أكدت أن تشافي قد اتفق بالفعل على تجديد العقد لمدة عام واحد فقط حتى 2025.

لكن أوضحت أنه هناك بند في العقد الجديد يسمح بالتمديد التلقائي حال فاز المدرب بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا خلال فترة عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت كذلك أن التجديد يشمل طاقم تشافي بأكلمه، وسيتم ليشمل العام المتبقي في عقده الحالي، ليكون إجمالي المواسم المحتملة الخاصة بالعقد الجديد ثلاثة.

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جدير بالذكر أن تشافي كان قد انضم لتدريب برشلونة قبل أشهر قليلة، ونجح خلال تلك الفترة في الفوز بكأس السوبر الإسباني والدوري في الموسم الماضي.