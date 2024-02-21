لن يكرروا خطأ الموسم الحالي.. ريال مدريد يحسم مصير جولر!

النجم التركي الواعد يتوقع أن يكون من بين أهم لاعبي العالم..

كان ريال مدريد يود أن يقضي أردا جولر موسمه الأول معارًا إلى أحد الفرق حتى إن كان فريق فناربخشة التركي الذي خرج منه، لكن الفتى التركي الواعد الذي يعتقد ريال مدريد أنه سيكون نجمًا على أعلى طراز رفض كل الطروحات التي تعيقه عن الظهور لأول مرة بقميص الملكي.

وفقًا لصحيفة "آس" يعيد ريال مدريد التفكير مرة أخرى في خيار إعارة جولر الصيف المقبل، لأن اللاعب الذي فشل في الظهور لأكثر من 100 دقيقة منذ مطلع الموسم بسبب معاناته من سلسلة إصابات، قد تتقلص فرصه بشكل أكبر الموسم المقبل.

رغم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يطالب بالصبر حيال إشراك جولر، إلا أن الحقيقة الواضحة أن ريال مدريد لم يستفد منه هذا الموسم ومن المرشح بقوة أن يمتد هذا التأثر في الموسم المقبل.

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ذلك لأن وصول كل من الثنائي إندريك وكيليان مبابي سيضاعف صعوبة الحصول على دقائق بالنسبة لجولر، وسيكون عليه التحرك بعيدًا عن ريال مدريد كي يكتسب الفرصة ودقائق اللعب.

ويملك جولر موهبة رائعة وقدمًا يسرى استثنائية، لذلك أطلق عليه منذ سنوات ممارسته الاحترافية الأولى لكرة القدم لقب "ميسي تركيا!".