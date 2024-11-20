"لن يقبل".. إنتر ميامي يفكر في التعاقد مع أسطورة برشلونة

من بديل مارتينو؟

يستهدف نادي إنتر ميامي الأمريكي الاستعانة بعنصر جديد من نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة (مطلع القرن الحالي)، بعدما ضم "ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس ولويس سواريز".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إنتر ميامي يفكر في التعاقد مع أسطورة ومدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، خلفًا للمدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة مارتينو مع إنتر ميامي قريبًا، حيث سيتم إعلان رحيله هذا الأسبوع من قبل رئيس النادي خورخي ماس والمدير الرياضي راؤول سانليهي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "قد يستمر النادي الأمريكي في الاعتماد على صلاته الوثيقة ببرشلونة، إذ يأتي اسم تشافي على رأس المرشحين، إلى جانب المدرب الألباني سيلفينيو، ومدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة خافيير ماسكيرانو".

ويبدو من غير المحتمل أن يكون تشافي مهتمًا بوظيفة ميامي، حيث كان محور اهتمام مانشستر يونايتد وروما في الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أنه مصمم على إكمال فترة راحة لمدة عام وقضاء بعض الوقت مع عائلته قبل اتخاذ خطوته التالية في عالم كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه "لا يوجد أي اتصال بين معسكر تشافي وإنتر ميامي، والمدرب الكتالوني أكثر اهتمامًا بفرصة كبيرة في كرة القدم الأوروبية".