لن يغيب أمام ريال مدريد فقط .. برشلونة يحاول تجنب كارثة قد تنهي موسم ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يغيب عن مواجهتي ريال مدريد وفالنسيا

سيغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا ثم فالنسيا في الدوري الفرنسي لتجنب المخاطرة بحالته البدنية وتعرضه لإصابة قد تعنى ابتعاده لفترة أطول في وقت حاسم من موسم البلوجرانا.

برشلونة أعلن أمس بشكل رسمي أن المهاجم البولندي يعاني من حمل زائد في أوتار الركبة اليسري، وغيابه عن مواجهة ريال مدريد في ذهاب كأس ملك إسبانيا.

وكشف تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ليفاندفوسكي سيغيب عن مباراة فالنسيا لأنه على الرغم من عدم وجود إصابة فإن العبء الزائد قوي وشعور اللعب ليس جيد، بينما لا يريد النادي المخاطرة ويفضل الطاقم الطبي أن يتعافى اللاعب البولندي الدولي جيدًا قبل السماح له بالمشاركة مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن خطر الإصابة في مثل هذه المنطقة الحساسة قد يتركه بعيدًا لفترة أطول قد تصل إلى استبعاده حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن تكون عودة هداف برشلونة أمام أتلتيك بلباو لكن للمشاركة في دقائق معدودة من أجل استعادته لحساسية المباريات قبل الدفع به لمدة 90 دقيقة فيما بعد.

يذكر أن برشلونة ينزل ضيفًا على غريمه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم غدًا الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو.