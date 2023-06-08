لن يغادر مدريد .. إيدين هازارد يتخذ قرارًا هامًا بشأن مستقبله!

مسيرة هازارد مع ريال مدريد كانت مؤسفة، واللاعب على وشك اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبله..

انتهت مسيرة البلجيكي إيدين هازارد مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أربعة مواسم مخيبة قضاها في "سانتياجو برنابيو" بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق لفسخ العقد قبل عام على نهايته.

هازارد اتفق مع ريال مدريد على التنازل عن جزء كبير من راتبه في موسم 2022-2023، بالنظر إلى مشاركته في 10 مباريات فقط خلال الموسم، كان آخرها في الجولة 34 من الدوري الإسباني أمام خيتافي.

وبعد الرحيل عن ريال مدريد، بدأ الحديث عن مستقبل هازارد، حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فكرة البلجيكي تتمثل في مواصلة حياته في العاصمة الإسبانية.

فكرة الاستمرار في مدريد اكتسبت الكثير من القوة بالنسبة لهازارد في الأيام القليلة الماضية، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يقربه من اتخاذ خطوة الاعتزال.

هازارد، الذي يتحدث الإسبانية بطلاقة، يريد مواصلة العيش في مدريد مع عائلته، خاصة وأن أحد أبنائه يلعب بالفعل في أكاديمية ريال مدريد.

مستقبل هازارد الرياضي غامض حتى الآن، ويبدو القرار الأقرب بالنسبة له في الوقت الحالي هو الاعتزال، بعدما اكتفى على ما يبدو من كرة القدم.