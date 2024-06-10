لن يغادر السعودية .. رومارينيو يكشف رسميًا عن فريقه الجديد بعد الاتحاد

رحلة بدأت منذ ست سنوات في السعودية ومستمرة..

أبى البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ نجم نادي الاتحاد السابق، أن يغادر الأراضي السعودية بعدما انتهت رحلته بشكل رسمي مع العميد.

البرازيلي انتهى عقده مع النمور بنهاية الموسم المنقضي، ولم يرغب النادي في التجديد له في ظل ثورة الإحلال والتجديد.

واليوم الإثنين، أعلن نادي نيوم؛ الصاعد لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم المقبل، التعاقد مع رومارينيو رسميًا، مرفقًا إعلانه بعبارة "كل الطرق تؤدي إلى روما".

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بذلك تتواصل رحلة صاحب الـ33 عامًا التي بدأت قبل ست سنوات في المملكة، إذ كان قد انضم للاتحاد في عام 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وشارك روما مع العميد في 214 مباراة، سجل خلالها 95 هدفًا، وصنع 30 آخرين، فيما توج بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

يذكر أن نيوم يضم البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر والفتح السابق، ويستهدف ضم أكثر من نجم جديد من دوري روشن بعدما توج بطلًا لدوري الدرجة الثانية الموسم المنقضي وصعد لدوري الدرجة الأولى.