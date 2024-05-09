لن يعرفه أحد.. اسم معروف في الدوري الإنجليزي يعتدي جنسيًا على فتاة لكنه في أمان!

حادث جيد لن يعلم أحد تفاصيله.

أفادت تقارير صحفية بأن شخصية بارزة تنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز قد حصل على حكم من المحكمة العليا بعدم الكشف عن هويته بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة في التسعينيات من القرن الماضي.

وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك" نجح الرجل المعني - وهو اسم معروف في الدوري الإنجليزي الممتاز - في منع الكشف عن هويته في تلك القضية المدنية عقب الاعتداء المزعوم على فتاة يبلغ من العمر 15 عامًا في التسعينيات.

وبحسب ما ورد تتم مقاضاة هذه الشخصية الشهيرة من أجل الحصول على تعويضات لائقة، وذلك من قبل المرأة نفسها التي تعرضت للاعتداء.

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إلا أن تقرير المحكمة أفاد بأهلية المتهم لعدم الكشف عن هويته من أجل حماية مصالح المدعى عليه، وتأمين إقامة العدل.

كما اعتبر قاضي التحقيق أنه "لا توجد مصلحة عامة تعويضية كافية" في الكشف عن اسم هذه الشخصية لوسائل الإعلام.