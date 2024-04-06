"لن يعادل ريال مدريد وبرشلونة".. هذا الفريق يحرم الهلال من إغلاق صفحات التاريخ

الهلال يفقد فرصة ريال مدريد وبرشلونة في كتابة التاريخ

SHAHID

يواصل فريق الهلال كتابة التاريخ في الملاعب السعودية، بل والعالمية، بعد تحقيق مسيرة ذهبية من الانتصارات المتتالية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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وتمكن الفريق الملقب بـ(الزعيم)، من تحقيق أعلى رصيد نقطي في تاريخ الدوري السعودي، بعد حصد 77 نقطة، مع مرور 27 جولة، ليحافظ على مشواره بلا هزيمة، بالتوقيع على 25 فوزًا وتعادلين، مع تبقي 7 جولات على انتهاء موسم 2023-2024.

ورغم مسيرة الهلال المثالية، إلا أن كتيبة جيسوس لن تتمكن من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم 7 أندية فقط على مستوى العالم، أبرزهم برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي، بالوصول إلى 100 نقطة في الدوريات المحلية، خلال موسم واحد.

وتشير لغة الأرقام إلى إمكانية الوصول إلى 100 نقطة في مسابقة دوري روشن السعودي، عقب زيادة عدد الأندية إلى 18 ناديًا، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى التعادل في مباراة واحدة فقط، والفوز في 33 مباراة.

ورغم صعوبة الأمر منطقيًا، إلا أن الهلال كان قريبًا من تحقيق هذا الرقم، حال مواصلة انتصاراته المتتالية حتى نهاية الموسم، بينما كان التعادل الثاني الذي حققه رفاق سالم الدوسري في سبتمبر الماضي، بالجولة السابعة، كفيلًا بحرمان الهلال من بلوغ حاجز الـ100 نقطة، ما يعني أن الفريق إذا تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته السبع المقبلة، فإنه سينهي الموسم برصيد 98 نقطة، وهو رقم عربي تاريخي.

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ويمكن القول إن تحقيق 100 نقطة في 34 مباراة، هو إنجاز يتخطى ما حققته الأندية الأوروبية التي احتاجت إلى 38 جولة لكسر الحاجز المئوي، حيث حقق مانشستر سيتي 100 نقطة في موسم 2017-2018، واقتنص يوفنتوس 102 نقطة في موسم 2013-2014، وجمع ريال مدريد وبرشلونة 100 نقطة في موسمي 2011-2012 و2012-2013، كما حقق سيلتيك 103 نقطة في موسم 2001-2002.

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