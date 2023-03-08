"لن يستمتع" .. مولر يكشف خطة بايرن ميونخ لإيقاف خطورة كيليان مبابي!

تحذير يشوبه بعض القلق من توماس مولر إلى كيليان مبابي!

يخشى بايرن ميونخ أن يواجه مُفاجأَة الإقصاء من دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، عندما يقابل باريس سان جيرمان في مباراة الإياب على ملعب أليانز آرينا مساء اليوم.

العملاق البافاري حسم مواجهة الذهاب في فرنسا بهدف دون رد، لكن يبدو أنه قلق من قلب نادي العاصمة الفرنسية للأمور بفضل عودة كيليان مبابي للظهور بعدما اكتفى بالمشاركة لدقائق في مباراة الذهاب.

وكشف توماس مولر قائد البايرن أن فريقه يملك خطة من أجل إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان حيث يرى أنه "لن يستمتع" في المباراة.

وقال مولر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كيليان خطير بالطبع، إنه اللاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف لباريس سان جيرمان يجب أن نفكر في كيفية منعه، لكن هذه رياضة جماعية، إنها ليست مسألة إيقاف لاعب واحد".

وأضاف: "علينا تضيق المساحات عليه ونحن شجعان بما يكفي للتنافس معه، إذا مر من اللاعب الأول، فسيكون هناك لاعب آخر خلفه".

وأتم: "العالم كله يحب مشاهدته وهو يلعب كرة القدم لكننا لن نرغب في مشاهدته غدًا، إذا كانت خطتنا فعالة، فلن يستمتع".