لن يرحل عن أوروبا تمامًا .. كانتي يستثمر أمواله بشراء ناد بلجيكي!

خطوة جديدة للنجم الفرنسي بعد انتقاله إلى الاتحاد براتب ضخم

وافق لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي سيلعب الموسم المقبل مع الاتحاد السعودي، على الاستثمار في ناد متواضع بجنوب شرق بلجيكا.

صاحب ال32 سنة قرر ترك الملاعب الأوروبية بعد رحلة طويلة قضاها في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي وتشيلسي، لكنه سيظل حاضرًا ومتواجدًا في القارة العجوز من خلال ناديه الجديد.

نادي " Royal Excelsior Virton" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة البلجيكية من بلدة فيترون، أعلن بشكل رسمي عن انتقال ملكيته من المالك السابق فابيو بيكا إلى نجولو كانتي.

وقال النادي القريب جدًا من حدود فرنسا ولوكسمبورج في بيانه الرسمي:"إرادة كانتي هي الاستمرار في هيكلة النادي لتوطيد أسسه وتحقيق الاستقرار في الفريق والنهوض به من خلال جذوره المحلية وأكاديمية الشباب".

ومن المقرر أن يتم نقل صلاحيات ملكية النادي إلى كانتي اعتبارًا من يوم 1 يوليو القادم، طمحًا في النهوض بالفريق الذي لعب الموسم الماضي بالدرجة الثانية المحلية قبل هبوطه إلى الدرجة الثالثة.

يذكر أن كانتي انضم مؤخرًا إلى صفوف الاتحاد قادمًا من تشيلسي، حيث وقع على عقد مدته عامين مع الحصول على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون يورو.