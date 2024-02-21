لن يجرؤ على هذا الطلب .. إندريك يفسد مُخطط بالميراس من أجل ريال مدريد

الفتى البرازيلي يلتزم باتفاقه مع الملكي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن موقف البرازيلي إندريك، لاعب بالميراس بشأن مصيره في الفترة المقبلة.

ويعد إندريك أحدث صفقات ريال مدريد، حيث وقع على عقود انضمامه للميرينجي، على أن ينضم بشكل رسمي للفريق في صيف 2024، حين يكمل السن القانوني.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، أن هناك محاولات من جانب بالميراس للاحتفاظ بخدمات إندريك بين صفوفه لـ6 أشهر إضافية حتى ديسمبر 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح رومانو، أن هذا الأمر مستبعد تمامًا من قبل عائلة إندريك واللاعب نفسه، حيث يريد الذهاب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل من أجل بدء مسيرته مع النادي الملكي.

وأشار إلى أن بالميراس لم يطلب هذا الأمر من ريال مدريد بشكل رسمي، لأنهم يعلمون أنه لا توجد فرصة للاحتفاظ بإندريك حتى نهاية العام الجاري، خصوصًا أنهم وجدوا رفضًا تامًا من اللاعب والمقربين منه، ويعلمون أن الريال لن يوافق أيضًا.

وكان إندريك قد توجه من قبل بزيارة إلى المدينة الرياضية لريال مدريد قبل شهرين، وقوبل باستقبال حافل من اللاعبين والمدير الفني كارلو أنشيلوتي.