لن يتواجد أمام المغرب .. لوكاكو يغيب بسبب الإصابة

مونديال الإصابات!

سيغيب روميلو لوكاكو نجم هجوم منتخب بلجيكا في أول مباراتين على الأقل للشياطين الحمر خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وكشفت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن مهاجم إنتر لن يتمكن من المشاركة في أول مباراتين رفقة منتخب بلاده بدور المجموعات، بسبب الإصابة.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن لوكاكو لا يزال يتعافى من الإصابة في عضلات الساق، مما سيمنعه من الظهور في أول مواجهتين للشياطين الحمر.

منتخب بلجيكا يتواجد في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كلًا من كرواتيا والمغرب وكندا ويفتتح مبارياته أمام كندا يوم الأربعاء المقبل، بينما في الجولة الثانية سيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل، وهما المباراتين اللَّتان سيفتقد فيهم المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز لخدمات لوكاكو.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا شارك في 102 مباراة مع منتخب بلاده مسجلًا 68 هدفًا وصنع 15 آخرين.