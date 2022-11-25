"لن يتمكن مني خصوم البرازيل" نيمار يتحدى إصابته برسالة نارية

البرازيلي المتفائل يثير حماس جمهور السيليساو

تأكيدًا لما ذكرناه في "جول" قبل ساعات عن موقف نيمار من استكمال كأس العالم بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة صربيا التي انتهت لصالح السيليساو 2-0 فإن النجم الأول للبرازيل يكشف بوضوح عن تفاؤله حيال العودة رغم صعوبة الأمر.

وكتب نيمار عبر إنستجرام رسالة يتحدث فيها عن الوضع المعقد الذي يمر به، واصفًا ما يحدث بأنها "واحدة من أصعب اللحظات في مسيرته".

وكتب نيمار: "لم يكن هناك أي شيء مضمون أو سهل في حياتي، كان علي دائمًا متابعة أحلامي وأهدافي، اليوم تأتي واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، ومرة أخرى في كأس العالم".

إلى جانب ذلك، أطلق لاعب السيليساو رسالة تبعث الأمل للجماهير البرازيلية: "لدي إصابة، نعم إنها مؤلمة ولكني متأكد من أنه سيكون لدي فرصة للعودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق ونفسي، لن أمكن الخصوم من الظفر بي على هذا النحو".