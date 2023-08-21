"لن ننسى" .. لافتة قوية في الدوري الفرنسي بحق ميندي وحكيمي وبن يدر!

هجوم عنيف على الثلاثي المتهم بجرائم جنسية في الدوري الفرنسي..

قامت مجموعة من المشجعين قبل مواجهة لوريان ضد نيس في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي 2023-2024، برفع لافتات تندد فيها بثلاثة لاعبين من الدوري الفرنسي متهمين بارتكاب جرائم جنسية.

الاحتجاج الذي شهد رفع لافتات بالقرب من ملعب "دو موستوار" معقل لوريان، للتنديد باستمرار الثلاثي بنجامين ميندي المنضم حديثًا إلى الفريق، ووسام بن يدر قائد موناكو، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، رغم اتهامهم في جرائم جنسية.

وحسب محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية، فإن اللافتات كُتب عليها: "ماذا يفعل نظام العدالة؟ ميندي، حكيمي، بن يدر، لا نسيان ولا مغفرة".

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المجموعة التي رفعت اللافتات غير معروفة حتى الآن، ويأتي ذلك على الرغم من تبرئة ميندي من جميع الجرائم الجنسية التي نسبت له في إنجلترا الشهر الماضي.

في غضون ذلك، فإن حكيمي يواجه تهمة الاغتصاب من قبل امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في فبراير الماضي، أما بن يدر، فقد اتهم أيضًا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.