"لن ننساك!".. ليونيل ميسي الوفي يسترجع ذكرى مدربه الأسبق

ذكريات لا ينساها الأرجنتيني

أبن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة التاريخي ذكرى رحيل مدرب النادي الكتالوني الأسبق تيتو فيلانوفا، والذي وافته المنية منذ 10 أعوام متأثرًا بإصابته بمرض السرطان.

وكتب ميسي على إنستجرام: "مرت 10 سنوات بالفعل، لا ننساك أبدًا يا تيتو (فيلانوفا)" مع صورة جمعت الثنائي من تدريبات برشلونة.

وارتبط كل من ميسي وفيلانوفا بعلاقة مقربة، بدأت منذ أن كان الأخير مساعدًا لبيب جوارديولا في تدريب برشلونة في أفضل فترات ليونيل ميسي الكروية مع النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولعب ميسي تحت إمرة فيلانوفا لأقل من موسم، قبل أن يؤثر تفاقم إصابة المدرب الإسباني بالسرطان على حالته ويضطره لملازمة المستشفى، قبل أن ينتهي به المطاف وقد هزمه المرض يوم 25 أبريل 2014 بعمر 45 عامًا.

يذكر أن فيلاوفا كان قد قاد برشلونة لحصد لقب الدوري الإسباني في 2012-2013 حين قدم ميسي واحدًا من أقوى مواسمه الفردية منهيًا عام 2012 بأكثر من 90 هدفًا.