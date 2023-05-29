"لن ننساكم أبدًا" .. رسالة مؤثرة من زوجة فيرمينو إلى ليفربول

وداع مؤلم من زوجة فيرمينو لمدينة ليفربول

قدمت لاريسا زوجة روبرتو فيرمينو، رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول بعد رحيل زوجها عن النادي.

لعب فيرمينو آخر مباراة له مع ليفربول أمس الأحد، حيث سجل هدفًا في تعادل 4-4 مثير مع ساوثهامبتون قبل استبداله في الدقيقة 57 وسط وداع مؤثر من جماهير ليفربول في المدرجات.

وبهذا الهدف، بلغ فيرمينو 82 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار ثماني مواسم مع ليفربول حيث أصبح من اللاعبين المفضلين لدى جماهير الريدز ومع ذلك، قرر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إنهاء مسيرته في ليفربول، وهو الآن متاح كلاعب حر في فترة الانتقالات هذا الصيف.

ووفقًا للخبير في سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، يعد ريال مدريد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي، وكشف الصحفي الإيطالي أنه أحد الأسماء التي يضعها ريال مدريد في إعتباره، لكنه أكد أنه لم يتم أي مفاوضات، فقط مناقشات داخلية.

أينما كان فيرمينو سينتقل في الموسم المقبل، ستغادر زوجته ليفربول بقلب يملؤه الحزن، حيث قامت بنشر رسالة حب عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجماهير الحمراء.

وقالت لاريسا عارضة الأزياء ورائدة الأعمال في مجال الموضة، على إنستجرام: "لقد وصلنا إلى النهاية نحن نغادر هنا بقلوب مليئة بالحب هذا جعل الوداع أكثر ألمًا، جعلنا نشتاق إلى كل شيء، حتى قبل أن نقول وداعًا".

وأضافت: "لكن هذا الحب دفعنا أيضًا لفعل كل شيء مرارًا وتكرارًا، لفعل كل شيء بنفس الطريقة، للتفاني حقًا، للحب حقًا، للتفاني بالكامل".

وأتمت: "علمني ليفربول أن الحب يستحق ذلك شكرًا للجماهير، شكرًا لنادي ليفربول، شكرًا لكل شخص كان جزءًا من هذه القصة لن ننساكم أبدًا".