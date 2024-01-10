"لن ننتقم من ريال مدريد".. سيميوني يعترف بالتقصير مع أتلتيكو!

"نعم افتقدنا للصلابة الدفاعية ولكن"

اعترف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بأنه مُقصر في حق فريقه، وتحمل الجزء الأكبر من خسارة الروخيبلانكوس بنتيجة (3-5)، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال سيميوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نعم افتقدنا للصلابة الدفاعية، ليس في مباراة اليوم فقط، ربما لأن المدرب لم يعمل عليها بأفضل طريقة، اللاعبون قدموا أداءً مميزًا".

وأضاف: "كنا قريبين جدًا من الفوز في أوقات كثيرة وخصوصًا مع نهاية الوقت الأصلي، علينا أن نتعلم من الأخطاء التي حدثت لنتحسن مستقبلًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع المدرب الأرجنتيني: "رغم الخسارة هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي خرجنا بها من المباراة، كانت لدينا طاقة جيدة، واللاعبون قاتلوا حتى النهاية وقدموا كل ما لديهم.. لكن هناك أمور يجب تحسينها بالتأكيد وأخطاء سنعمل على تصحيحها".

وعندما سئل سيميوني عن المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري في كأس الملك، قال "الانتقام من الريال؟ لا يوجد انتقام في كرة القدم، هناك مباراة جديدة ومختلفة عن اليوم، وسنفعل كل ما لدينا من أجل الفوز بها".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، المقرر إقامته الأحد المقبل، الفائز من مباراة الغد بين برشلونة وأوساسونا (نصف النهائي الآخر).