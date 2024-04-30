"لن نصمت على انتهاك حقوقنا!" .. تحرك قانوني عاجل من الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال

كلاسيكو مرتقب بين الاتحاد والهلال..

كشف نادي الاتحاد، عن تجاوزات قانونية كبيرة، قبل ساعات قليلة من مواجهة الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في كلاسيكو المملكة الكبير.

الاتحاد يواجه الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي، منذ قليل، اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة؛ بعد رصد تجاوزات في عمليات شراء وبيع تذاكر الكلاسيكو، أمام الزعيم الهلالي.

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وأشار العميد الاتحادي، إلى أنه قام بإلغاء جميع التذاكر المخالفة، والتي تم رصدها في الساعات الماضية، والبالغ عددها "908"، مع إعادة طرحها في السوق مجددًا.

وأوضح الاتحاد، أن تحركاته القانونية؛ تأتي في إطار حفظ حقوق النادي، ضد كل من يسعى لاستغلال اسم وشعبية العميد، في بعض الأمور غير المشروعة.

جدير بالذكر أن الفائز من كلاسيكو الاتحاد والهلال، سيواجه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المتأهل من المباراة التي ستجمع بين النصر والخليج، والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء.