"لن نصادر حقه".. الاتحاد الإسباني يحمي لاعب ألميريا من سطوة ريال مدريد

"لن يعيدوا لنا النقاط التي خسرناها"

دافع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جونزالو ميليرو، لاعب ألميريا، بعد هجومه الشرس على التحكيم الإسباني خلال تصريحاته عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال مدريد.

المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي وانتهت بفوز ريال (3-2)، صاحبتها حالة من الجدل حول بعض القرارات التحكيمية، بسبب الهدف الذي أحرزه فينيسيوس جونيور وركلة جزاء محتسبة سجلها جود بيلينجهام وهدف لم يتم احتسابه كان سيمنح ألميريا التقدم (3-1).

وعقب المباراة قال ميليرو في تصريحات صحفية: "سنغادر ونشعر بأننا تعرضنا للسرقة، الحكم ألحق بنا الأذى وفوق كل ذلك سيعتقدون أنهم قاموا بعمل جيد، أمامنا سنوات ضوئية لو أردنا أن نكون الدوري الأفضل في العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الاتحاد الإسباني بحسب ما نقلت صحيفة "Relevo"، إنه لن يفرض أي عقوبة على ميليرو بشأن تصريحاته، لأنه "لو تمت معاقبته سيكون ذلك انتهاكًا لحقه في حرية التعبير بعد إبداء رأيه".

في سياق متصل، طالب جايزكا جاريتانو، مدرب ألميريا، فريقه بغلق صفحة الهزيمة الأخيرة أمام ريال مدريد، والتركيز على المضي قدمًا من أجل إنقاذ مستقبل الفريق الذي يتذيل ترتيب الليجا.

وعند سؤاله عما حدث في سانتياجو برنابيو، قال جاريتانو: "إذا كنت تريد مني أن أقول لك الحقيقة فإني لا أجد شيئًا عمليًا لأقوله، عندما تخسر مباراة، فإن أول شيء يفعله المدرب هو الاستعداد للمباراة التالية".

وأضاف: "لن يعيدوا لنا النقاط التي خسرناها، ولذلك كرست نفسي للتحضير لمباراة الغد ضد ألافيس وليس أكثر. سنحاول تحقيق الفوز، هذا ما تدربنا عليه وهذا ما تحدثت عنه مع اللاعبين، الاستعداد للمباراة لأنها قادمة بسرعة".