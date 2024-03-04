"لن نسمح بتكرار ما حدث".. الشرطة تتأهب لـ"معارك" موقعة ليفربول ومانشستر سيتي!

"لن يتم التسامح مع أي سلوك غير قانوني"

أعلنت شرطة ميرسيسايد حالة التأهب القصوى قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن "الشرطة البريطانية تستعد لتأمين رحلة مان سيتي، بعدما تعرضت حافلة الفريق السماوي للهجوم في 2018 و2022، بالصواريخ والألعاب النارية".

وأوضحت أن فريق المدرب بيب جوارديولا سيلك الطريق ذاته الذي يسلكه عادة عند ملاقاة ليفربول، بينما ستركز الشرطة بشكل أكبر على تأمينها.

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وقال كبير المفتشين كيفن تشاترتون: "لقد عملنا عن كثب مع الناديين ومجموعات المشجعين لمباراة يوم الأحد في آنفيلد، وكما هو الحال مع كل مباراة كرة قدم، لدينا شرطة قوية في المكان".

وختم: "لن يتم التسامح مع أي سلوك غير قانوني، وسنتخذ إجراءات لتحديد وتقديم أي شخص يثبت مسؤوليته عن ارتكاب سلوك مسيئ إلى العدالة".